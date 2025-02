BVB: 70-Millionen-Angebot für Kobel?

Gregor Kobel (27) könnte seine Zelte bei Borussia Dortmund nach der Saison abbrechen. Vor allem, wenn der BVB die Champions League verpasst, ist ein Abflug wahrscheinlich. Außerdem soll dem Schweizer missfallen, dass er nicht mehr zweiter Kapitän ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die heißeste Spur für einen Sommerwechsel führt nach England zum FC Chelsea. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind die Londoner bereit, 70 Millionen Euro Ablöse für Kobel zu zahlen.

Das wäre Platz zwei im Ranking der teuersten Torhüter. Mehr – ebenfalls vom FC Chelsea – wurde nur für Kepa Arrizabalaga (30), der 2018 für 80 Millionen Euro aus Bilbao an die Stamford Bridge wechselte. Kobel seinerseits kam 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB, sein Vertrag läuft bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen möglichen Nachfolger hat der BVB jedenfalls schon am Haken. Ex-Frankfurter Diant Ramaj (23) kommt für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam, soll aber für die nächsten eineinhalb Jahre erstmal an den FC Kopenhagen verliehen werden. Der Deal ist so gut wie fix.