BVB: Kovac spricht über Chukwuemeka-Zukunft

Was eine Weiterbeschäftigung von Carney Chukwuemeka (21) angeht, hält sich Niko Kovac bedeckt. Der Frage der ‚Ruhr Nachrichten‘, wie lange der Engländer noch für den BVB aufläuft, weicht der Trainer augenzwinkernd aus: „Mindestens bis zum Saisonende. Er hat aktuell einen Vertrag bis zum 30. Juni dieses Jahres bei uns. Um alles Weitere kümmern sich Lars Ricken und Sebastian Kehl. Dass er große Qualitäten hat, sehen wir alle. Aber wir sehen auch, dass er nicht zu 100 Prozent fit ist. Er hat aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit zu wenig Minuten in seinen Knochen gehabt, zu wenig hohe Belastungen. Dennoch hilft er uns ungemein.“

Chukwuemeka sammelte bislang zehn BVB-Einsätze, jedoch stand er nur dreimal länger als eine Halbzeit auf dem Platz. Im Sommer liegt der Ball beim FC Chelsea: „Wir machen uns über die neue Saison noch gar nicht so viele Gedanken, weil wir noch nicht richtig planen können. Carney wird erst einmal zum FC Chelsea zurückkehren. Was dann passiert, steht noch in den Sternen. Dass er Qualitäten hat und dass er mir gefällt, dass er uns allen gefällt, das ist ganz klar. Aber Chelsea ist intelligent genug, das Prozedere so zu gestalten, dass sie Profit daraus ziehen werden“, so Kovac.