„Luxus-Thema“: Struber vertagt Torwart-Entscheidung

Wer beim Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Hertha BSC (Samstag, 20:30 Uhr) im Tor steht, wird man erst eine Stunde vor Spielbeginn wissen. Denn Laut ‚Bild‘ will sich FC-Trainer Gerhard Struber erst am Samstag endgültig festlegen, ob Top-Talent Jonas Urbig (21) wieder im Kasten steht oder Marvin Schwäbe (29) nach seinem Pokaleinsatz gegen Holstein Kiel (3:0) das Rennen um den Stammplatz macht. Schwäbe überzeugte in Köln bisher immer mit seiner Ruhe und Erfahrung. Die verhalf den Domstädtern vor zwei Jahren noch zum Einzug ins internationale Geschäft.

Angesprochen auf die Torwartfrage erklärte Struber in einer Medienrunde am Mittwoch: „Die Aufstellung gibt es erst am Samstag. Ich kann vorher nur sagen, dass ich zwei herausragende Torhüter zur Verfügung habe. Das Ganze ist ein Luxus-Thema. Ich sehe mich mit den beiden in einer sehr komfortablen Situation.“ Urbig war im Sommer nach zwei Leihstationen bei Greuther Fürth und Jahn Regensburg unter der Voraussetzung zurückgekehrt, endlich als Nummer eins in Köln in die Saison zu gehen. Nach einem wackligen Liga-Start scheint die Startelf-Garantie für den Youngster nun erstmal dahin. Urbigs Vertrag beim FC läuft noch bis 2026.