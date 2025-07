Köln verleiht Potocnik

Jaka Cuber Potocnik verlässt den 1. FC Köln auf Leihbasis und wechselt in die 3. Liga. Bei Rot-Weiss Essen soll der 20-jährige Stürmer in der kommenden Saison die nötige Spielpraxis erhalten. In Köln fielen für Potocnik in der abgelaufenen Aufstiegssaison lediglich 15 Einsatzminuten in der zweiten Liga ab. Für das Regionalligateam der Geißböcke traf Potocnik in 24 Spielen neunmal. An die Domstädter ist der Slowene vertraglich noch bis 2027 gebunden.

Potocnik sagt: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei Rot Weiss Essen. Der Verein und die Fans bieten mir die perfekten Voraussetzungen für meine Weiterentwicklung. Ich bin mir sicher, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann. Die 3. Liga hat eine enorme Qualität und mit RWE will ich in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. Ich möchte dem Team so schnell wie möglich helfen und freue mich sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen.“