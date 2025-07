Der Plan mit den Downs-Millionen: Vier Neue für den FC?

Um in der Bundesliga zu bestehen, will der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt nachlegen. Da kommen die acht Millionen Euro, die der Klub aus der Domstadt für Eigengewächs Damion Downs (21) erhalten hat, gerade recht. Zwar schmerzt der Abgang des Eigengewächses zum FC Southampton, doch die FC-Bosse wollen lieber positiv in die Zukunft sehen – und investieren.

Vier Baustellen gibt es noch im Kader, die vor Saisonstart geschlossen werden sollen. Das bestätigt der neue Sportboss Thomas Kessler der ‚Bild‘: „Unsere nächste große Aufgabe ist es, in der Abwehr für Verstärkung zu sorgen. Wir sind da schon im Austausch und haben ein paar Ideen, an denen wir arbeiten.“ Im Idealfall sollen noch vor der Abreise ins Trainingslager (19. Juli) alle Neuzugänge fix gemacht werden.

Baustelle 1: Finkgräfe-Ersatz

Der Abgang von Max Finkgräfe (21) zu RB Leipzig hat eine Lücke auf der linken Defensivseite hinterlassen. Lediglich Leart Pacarada (30) steht als nomineller Linksverteidiger zur Verfügung. Dazu kommt: Der Kosovare konnte in seiner ersten Saison im Oberhaus für den FC nicht überzeugen.

Kandidaten: aktuell unklar

Baustelle 2: Innenverteidigung

Die Kölner Innenverteidigung ist quantitativ zwar gut aufgestellt, ließ aber bereits in der Zweitligasaison immer mal wieder qualitativ zu wünschen übrig. Gegen gute und vor allem schnelle Offensiven kam die FC-Abwehr häufig ins Wackeln.

Kandidaten: Étienne Kinkoué (23/AC Le Havre), Calvin Brackelmann (25/SC Paderborn), Lucas Monzón (23/Junior FC)

Baustelle 3: Rechte Abwehrseite

Auch die rechte Abwehrseite benötigt Verstärkung. Mit Neuzugang Jusuf Gazibegovic (25/Sturm Graz) wurde ein neuer Rechtsverteidiger bereits verpflichtet. Es mangelt jedoch an einem Ersatz, falls der bosnische Nationalspieler ausfallen sollte.

Kandidaten: Othniël Raterink (19/De Graafschap)

Baustelle 4: Top-Stürmer

Auch in der Sturmmitte ist Köln qualitativ zu knapp besetzt. Nominell sieben Spieler des Kaders könnten die Position bekleiden. Imad Rondic (26), Steffen Tigges (26), Sargis Adamyan (32) und Florian Dietz (26) gehören allerdings zu den Abgangskandidaten und gelten allesamt nicht als besonders abschlussstark. Neuzugang Ragnar Ache (26/1. FC Kaiserslautern) strahlt Torgefahr aus, ein weiterer echter Torgarant wird jedoch nach dem Downs-Transfer noch gesucht.

„Ob es dann ein klassischer Neuner wird oder ein Neuner mit ein bisschen Tiefgang, sehen wir dann. Wir sind jetzt aber nicht akut unter Zugzwang. Wir starten nicht morgen in die Saison und sind quantitativ im Sturm aktuell vernünftig aufgestellt und haben genügend Leute auf dem Trainingsplatz“, so Kessler.

Kandidaten: Timothe Nkada (25/AF Rodez), Oumar Diakité (21/Stade Rennes), Jaques Siwe (23/EA Guingamp)