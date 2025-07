Auf die Insel: Downs verlässt Köln

Damion Downs verlässt den 1. FC Köln und läuft künftig in der englischen Championship auf. Wie der FC Southampton offiziell verkündet, unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2029.

„Jeder spielt Fußball, um Titel zu gewinnen. Letztes Jahr mit 20 meinen ersten Titel zu holen, war ein großartiges Gefühl, und ich hoffe, das dieses Jahr wiederholen zu können“, sagt Zweitliga-Meister Downs über seinen Wechsel, „ich denke, Southampton ist ein großer Verein, der in die Premier League gehört, und das ist mein Ziel – der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, den Verein zurück in die Premier League zu führen.“

Eigentlich wollte der FC den bis 2026 datierten Vertrag seines Eigengewächses ausdehnen, in den Gesprächen kam man allerdings nicht auf einen Nenner. Ein Jahr vor Vertragsende wird der Bundesliga-Aufsteiger mit einer Sockelablöse von acht Millionen Euro entschädigt, mit Boni sind über zehn Millionen möglich.

Seit der U17 läuft Downs für die Kölner auf und debütierte 2023 für die Profis. Zudem wurde der Stürmer durch seine starken Leistungen im FC-Dress erstmals für die US-amerikanische Nationalmannschaft nominiert.