Neymar kauft 24-Millionen-Grundstück: Hinweis auf Wechsel?

Neymar wird sich womöglich in Zukunft in Miami niederlassen. Der brasilianische Superstar hat in der südostamerikanischen Stadt ein Grundstück im Wert von 24 Millionen Euro gekauft und nährt damit Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Inter Miami. Bebaut ist das Stückchen Land am Wasser noch nicht, an finanziellen Mitteln dafür wird es dem 32-Jährigen aber nicht mangeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 128-fachen Nationalspielers bei Al Hilal in der Saudi Pro League läuft im kommenden Sommer aus. Ab dem 1. Januar darf Neymar frei mit anderen Klubs über einen Wechsel verhandeln und dort auch einen zur neuen Saison gültigen Vertrag unterschreiben. Erst vor neun Tagen feierte der Tempodribbler sein Comeback nach langer Verletzungspause. Neymar hatte aufgrund eines Kreuzbandrisses mehrere Monate pausieren müssen.