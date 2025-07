Nach Burkardt-Deal: Mainz plant stabilen Kader

Nach dem Verkauf von Toptorjäger Jonathan Burkardt (25) an Eintracht Frankfurt will sich Mainz 05 bei der Kaderplanung künftig möglichst in Richtung Verstärkung orientieren. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt Sportdirektor Niko Bungert über weitere Abgänge wichtiger Stammkräfte: „Das kann man nie ausschließen, aber wir sind uns einig, dass wir keine weiteren Leistungsträger abgeben wollen. Es könnte die eine oder andere Veränderung geben, aber das sollen keine Spieler sein, die vergangene Saison viele Startelfeinsätze hatten.“ Unter anderem hatte es vor einiger Zeit Gerüchte um England-Interesse an Mittelfeldmotor Nadiem Amiri (28) gegeben.

20 Millionen Euro kassierten die 05er für Burkardt, die Hälfte floss in dessen Nachfolger Benedict Hollerbach. Der 24-Jährige stellte mit seiner Ablöse einen neuen Mainzer Rekord auf. „Unser vorrangiges Ziel ist es, die Mannschaft so gut wie möglich zusammenzuhalten und an die erfolgreiche Saison anzuknüpfen“, betont Bungert. Gleichzeitig begrüßt der Mainz-Manager aber auch künftige Transfergelegenheien: „Es wird hoffentlich immer wieder Spieler geben, die sich durch herausragende Leistungen für die Premier League oder deutsche Top-Klubs empfehlen. Ein Klub wie Mainz 05 lebt auch von regelmäßigen Transfereinnahmen.“