BVB: Rothe-Rückkauf teurer als gedacht

Die Rückkehr von Linksverteidiger Tom Rothe würde Borussia Dortmund wohl einige Millionen mehr kosten als zuletzt kolportiert wurde. Abhängig von den Einsatzzeiten des 20-Jährigen bei Union Berlin pendelt sich der Preis im Bereich zwischen zwölf und 18 Millionen Euro ein. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Kolportiert wurden zuletzt etwa zehn Millionen Euro.

Frühestens kann der BVB den Passus 2026 aktivieren, nicht also schon nach der laufenden Saison. Einschränkung zur Ablöse: Im übernächsten Jahr, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt, müssten die Schwarz-Gelben laut ‚Sport Bild‘ maximal 14 Millionen Euro für Rothe auf den Tisch legen. Den höchstmögliche Betrag kann Union also erst zu einem späteren Zeitpunkt erzielen.

Zudem hat sich der BVB von den Eisernen ein Matching Right einräumen lassen. Heißt: Union muss die Dortmunder bei einem Angebot eines dritten Vereins darüber in Kenntnis setzen. Die Borussia hätte dann die Möglichkeit, mit der Offerte des Bieters gleichzuziehen. Ab 2026 würde dann die festgeschriebene Rückkauf-Ablöse greifen.