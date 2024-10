Fehlstart auf Schalke: Van Wonderen spricht über Druck

Kees van Wonderen hat Stellung bezogen zu seiner persönlichen Situation als Cheftrainer des FC Schalke 04. Auf der heutigen Pressekonferenz erklärte der Niederländer auf Nachfrage: „Meiner Meinung nach spüre ich keinen Druck, weil die Spieler, der Kader und der Staff auf dem Weg sind. Wir machen unsere Arbeit.“

Natürlich sei es schwieriger, „wenn die Ergebnisse enttäuschend sind und man individuell und als Mannschaft nicht in guter Verfassung ist“, so van Wonderen weiter. Drei Niederlagen in seinen bisherigen drei Partien als Schalke-Coach stehen auf dem Konto. Beim Pokal-Aus in Augsburg (0:3) waren aber einige Fortschritte zu erkennen. „Im letzten Spiel war das Zusammenspiel zwischen Spielern und Fans schon viel besser. Das ist der Weg, dem wir folgen müssen“, hebt van Wonderen das Positive hervor. Am morgigen Freitagabend (18:30 Uhr) treten die Königsblauen bei Aufsteiger SSV Ulm an.