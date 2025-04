Köln-Abgang: Ljubicic einig mit neuem Klub

Die Zukunft von Dejan Ljubicic ist geklärt, er wird den 1. FC Köln zum Saisonende verlassen. Nach FT-Informationen steht der Wechsel des 27-jährigen Österreichers zu Dinamo Zagreb fest. Ljubicic ist sich mit seinem künftigen Arbeitgeber über alle Vertragsmodalitäten einig. Nun müssen die beteiligten Parteien nur noch die Tinte zu Papier bringen, um den Deal zu besiegeln.

Am Dienstag ließ Ljubicic den Medizincheck bei Union Berlin platzen und verpasste den Köpenickern eine Absage, wie FT schon exklusiv berichtete. Anschließend führte die Spur des umtriebigen Mittelfeldspielers nach Kroatien. Jetzt ist alles klar. Für den neunmaligen Nationalspieler endet das Kapitel am Geißbockheim in Kürze und ein neues Abenteuer steht auf der Agenda.