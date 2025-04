Medizincheck abgesagt: Korb von Ljubicic für Union

Die Chancen auf eine Verpflichtung von Dejan Ljubicic sind für Union Berlin vorerst drastisch gesunken. Nach FT-Informationen wurde ein für den gestrigen Dienstag anberaumter Medizincheck in der Hauptstadt kurzfristig von Spielerseite abgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ hatte zuletzt vom Interesse der Köpenicker berichtet. Die Berliner wähnten sich wohl schon einen Schritt weiter. Wohin es den 27-Jährigen nach der Saison zieht, bleibt offen. Interesse am Mittelfeldspieler des 1. FC Köln gibt es aus dem In- und Ausland. In wenigen Wochen läuft Ljubicics Vertrag aus, dann darf der Österreicher ablösefrei wechseln.