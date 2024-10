Van Nistelrooy erhebt keine Ansprüche

Ruud van Nistelrooy schielt nach eigener Aussage nicht auf den Cheftrainerposten bei Manchester United. Die Position als Co-Trainer wolle er auch künftig unter dem designierten neuen Trainer Rúben Amorim ausüben: „Ich bin motiviert, bei ManUnited zu bleiben. Ich werde meinen Assistentenvertrag, den ich hier für diese und die nächste Saison habe, wieder aufnehmen.“

Interimsweise leitet van Nistelrooy zurzeit das Training der Red Devils. Derweil zieht sich die Amorim-Verpflichtung seit Tagen in die Länge. „Ich bin als Assistent gekommen, um dem Verein zu helfen voranzukommen. Und ich bin immer noch motiviert, dies in jeder Funktion zu tun“, so van Nistelrooy, der im Sommer im Old Trafford angeheuert hatte.