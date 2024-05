Premier League diskutiert VAR-Aus | BVB vor Bellingham-Transfer?

Premier League bald ohne VAR?

In England könnte es zu einer Revolution kommen. Nach den vielen umstrittenen Vorfällen dieser Saison rund um den VAR könnte das System in Zukunft in der Premier League gänzlich wieder abgeschafft werden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, werden die Klubs der englischen Eliteliga bei ihrem anstehenden Jahrestreffen am 6. Juni darüber abstimmen lassen. Zuletzt wurde aufgrund einiger strittiger Entscheidungen des Videoschiedsrichters offen die Frage aufgeworfen, ob die Integrität des Wettbewerbs als Ganzes noch gewährleistet ist. Die Wolverhampton Wanderers legten der Liga nun eine Resolution vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach fünf Spielzeiten des VAR in der Premier League ist es an der Zeit, eine konstruktive und kritische Debatte über seine Zukunft zu führen. Wir sind der Meinung, dass der Preis, den wir für eine geringfügige Erhöhung der Genauigkeit zahlen, dem Geist unseres Spiels zuwiderläuft, und dass wir ihn daher ab der Saison 2024/25 abschaffen sollten“, zitiert das Sportportal aus dem Schreiben der Wolves. Der Verein verwies zudem auf das Beispiel des schwedischen Fußballverbands. Dieser lehnte im vergangenen Monat als erster Spitzenverband die Einführung des VAR ab, nachdem sich die Fans dagegen ausgesprochen hatten.

Lese-Tipp

EM-Teilnahme: Adeyemi-Entscheidung gefallen

Nächster Bellingham nach Dortmund?

Was einmal funktioniert hat, könnte ja auch noch einmal klappen: Borussia Dortmund möchte erneut einen Bellingham im Mittelfeld wirbeln lassen. Wie das Portal ‚Football Insider‘ erfahren haben will, sind die Westfalen an Jobe Bellingham vom AFC Sunderland interessiert. Der jüngere Bruder des Ex-Borussen Jude Bellingham ist im offensiven Mittelfeld zu Hause. In 45 Partien im englischen Unterhaus erzielte der 18-Jährige sieben Tore und steuerte eine Vorlage bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Quellen sagen, dass Sunderland einen großen Verkauf tätigen muss, sobald das Transferfenster wieder geöffnet wird, nachdem die letzten Bilanzen gezeigt haben, dass sie einen operativen Verlust von neun Millionen Pfund gemacht haben. Bellingham könnte in diesem Sommer eine hohe Ablösesumme erzielen“, schreibt ‚Football Insider‘. Der BVB ist dafür bekannt, junge Talente auszubilden und sie mit Gewinn weiterzuverkaufen. Ob Jobe Bellingham der nächste in der Reihe ist, wird man sehen.