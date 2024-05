VfB: Hoeneß spricht über Guirassy-Zukunft

Sebastian Hoeneß schließt einen Verbleib von Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart weiterhin nicht aus. „Ich habe keinen Anlass zu denken, dass er das letzte Spiel für uns macht“, so der Trainer des VfB Stuttgart vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr). Hoeneß über einen möglichen Wechsel des Top-Torjägers vom VfB: „Es würde ihm sehr schwerfallen, deswegen ist die Entscheidung auch noch nicht gefallen. Da müssen wir abwarten. Ich bin da nicht so negativ – ohne dass ich einen Hinweis bekommen hätte.“

Dass Guirassy europaweit heiß begehrt ist, überrascht die Verantwortlichen in Stuttgart keineswegs. Hoeneß hätte für einen Weggang unter bestimmten Umständen durchaus Verständnis: „Ich finde es auch legitim, wenn er es tut, wenn etwas Besonderes auf dem Tisch liegt. Da denke ich an die größten Klubs in Europa. Und wenn die anklopfen, was ich mir gut vorstellen kann, dann muss er darüber nachdenken.“ Der 28-jährige Stürmer ist für festgeschriebene 20 Millionen Euro zu haben. Eine heiße Spur führt aktuell zu Borussia Dortmund.