Guirassy: Dortmund-Wechsel immer wahrscheinlicher

Borussia Dortmunds Kassen sind durch das Erreichen des Champions League-Finals prall gefüllt. Oberste Priorität hat für die Klubverantwortlichen eine Weiterbeschäftigung der Leihspieler Ian Maatsen (22/FC Chelsea) und Jadon Sancho (24/Manchester United). Doch auch auf der Stürmerposition will der BVB nachlegen.

Am gestrigen Mittwoch machte ein Gerücht die Runde, die Borussia sei an einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani (25/Paris St. Germain) interessiert. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro. Eine weitere sehr konkrete Spur führt zu Serhou Guirassy (28/VfB Stuttgart), der deutlich günstiger zu haben wäre.

Denn in Guirassys bis 2026 datierten Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verankert. Ein Schnäppchen angesichts der außergewöhnlichen Quote des Guineers: Sage und schreibe 28 Treffer stehen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf seinem Konto.

BVB in der Pole Position?

Nach Informationen von ‚Sport1‘ stehen die Chancen gut, dass Guirassy im Anschluss an die Saison den Weg an die Strobelallee findet. „Die Anzeichen auf einen Wechsel verdichten sich“, heißt es. Beim BVB winke eine Verdoppelung seines 4,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Auch Atlético Madrid, der AC Mailand, zahlreiche Klubs aus der Premier League und der FC Bayern haben den Torjäger im Visier.