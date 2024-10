Offen für Angebote: Real will Mittelfeld-Star loswerden

Während der große Aufruhr von Real Madrid rund um die Verleihung des Ballon d’Or langsam abklingt, kochen – wie gewöhnlich bei einem Verein des Kalibers der Königlichen – bereits neue Unruheherde hoch. Die inkonstanten Leistungen eines Stars könnten dazu führen, dass im Sommer eine Luftveränderung für ihn ansteht.

Laut ‚Relevo‘ schauen die Verantwortlichen von Real sehr kritisch auf das sportliche Niveau von Aurélien Tchouaméni. Das Portal geht sogar noch weiter: Bei Real sei man dazu bereit, im Sommer an den Verhandlungstisch zu kommen, wenn ein Verein Interesse am französischen Nationalspieler zeigt. In den vergangenen Transferphasen wurden Anfragen stets abgewiegelt, dieser Standpunkt wurde nun geändert.

Kredit verspielt beim Clásico

Grundsätzlich gibt es innerhalb des Vereins viele Zweifler, die Tchouaméni nicht mehr zutrauen, Casemiro (32/Manchester United) kurz- bis mittelfristig adäquat zu ersetzen und an das Level des Brasilianers zu seiner Bestzeit heranzukommen, heißt es. Insbesondere nach der äußerst schwachen Leistung im Clásico gegen den FC Barcelona (0:4) am vergangenen Wochenende wurden die Kritikerstimmen wohl noch lauter.

Vor zwei Jahren überwiesen Los Blancos noch 80 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco, um Tchouaméni nach Madrid zu holen. Wahrscheinlich würde man den Sechser nur bei einer ähnlich lukrativen Summe abgeben. Das schränkt den Kreis potenzieller Abnehmer natürlich ein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation um den 1,88 Meter großen Mittelfeldmann entwickelt.