Eintracht hat Nationalverteidiger an der Angel

Eintracht Frankfurt kämpft in der aktuellen Saison um den Einzug in die Champions League und hat als Tabellendritter beste Karten, das Ticket für die Königsklasse zu lösen. Auch in diesem Sommer rechnen alle in und um den Klub erneut mit teuren Abgängen wichtiger Leistungsträger. Doch auch auf der Zugangsseite soll sich wieder etwas tun.

Für die Defensive scouten die Hessen aktuell in Mexiko, wie die ‚Marca‘ berichtet. Objekt der Begierde ist Israel Reyes. Der Innenverteidiger von CF América ist langjähriger Stammspieler des Klubs und einer der Garanten für zuletzt drei nationale Meisterschaftserfolge der Adler.

Der 24-Jährige kann sowohl im Abwehrzentrum als auch als Rechtsverteidiger und auf der Sechs auflaufen und ist 18-facher mexikanischer Nationalspieler. Mit El Tri gewann er 2023 den Gold Cup und in diesem Jahr die CONCACAF Nations League.

Einige Konkurrenten

Neben der Eintracht ist auch ein bisher nicht namentlich bekannter Klub aus Spanien an Reyes interessiert, bei dem es sich um Real Betis handeln soll. Zudem hat laut der ‚Marca‘ auch der FC Bologna bereits Interesse an dem Rechtsfuß bekundet. Im Februar verhandelte der Abwehrspieler noch mit der AS Rom, die Gespräche blieben aber ergebnislos.

Reyes steht nur noch bis 2026 bei América unter Vertrag, der Klub rechnet aufgrund des breiten Interesses aus Europa mit einem Abgang des Innenverteidigers im Sommer. Dem Vernehmen nach soll die Ablöseforderung bei etwa 4,5 bis fünf Millionen Euro liegen. Zusätzlich möchte sich América eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern.