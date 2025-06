St. Pauli: OL-Interesse an Smith

Der FC St. Pauli muss sich einer Transferattacke aus Frankreich erwehren. Nach FT-Informationen hat Olympique Lyon Eric Smith (28) ins Visier genommen und ihn zur Priorität für diesen Sommer erklärt. Konkrete Schritte wurden allerdings noch nicht eingeleitet.

Smith läuft seit 2021 am Millerntor auf und ist unumstrittener Stammspieler. Der polyvalente Defensivspieler wurde in der vergangenen Saison vor allem in der Innenverteidigung eingesetzt, kam im Saisonendspurt aber auch auf der Sechs zum Einsatz. In Abwesenheit von Jackson Irvine (32) führte er die Kiezkicker dabei auch als Kapitän an.