Eintracht hat Chandler-Ersatz am Haken

Im Februar gab Timothy Chandler ‚transfermarkt.de‘ ein Interview, dabei äußerte sich der routinierte Rechtsverteidiger unter anderem zu seiner Zukunft. Man werde sich „darüber unterhalten, wie es weitergeht und eine Lösung finden“, wird der 35-Jährige nüchtern zitiert. Bislang gibt es noch keine Vollzugsmeldung – weder hinsichtlich eines Abgangs noch einer Vertragsverlängerung. Sollte Chandler Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen, haben die Verantwortlichen schon einen Ersatz am Haken.

Nach FT-Informationen spielt Valentin Rosier in den Transferplänen der Adlerträger als potenzieller Backup für Rasmus Kristensen (27) respektive Nnamdi Collins (21), beide auch in der Innenverteidigung einsetzbar, eine Rolle. Der 28-jährige Rosier steht noch bis Ende der Spielzeit bei CD Leganés unter Vertrag und ist dementsprechend ablösefrei zu haben. Dass der Franzose in La Liga seinen zweiten Frühling erlebt, ist aber nicht nur der Eintracht aufgefallen. Auch der FC Fulham hat bereits beim früheren U21-Nationalspieler vorgefühlt.

Wahrscheinlich hängt die Personalie Rosier nicht nur mit der von Chandler zusammen. Auch Aurélio Buta (28) könnte ab Sommer wieder im Kader stehen. Die SGE-Bosse planen laut ‚Bild‘ zwar nicht mehr mit dem Portugiesen, nach FT-Informationen ist aber nicht klar, ob Stade Reims die Kaufoption über sechs Millionen Euro für die Leihgabe aus der Mainmetropole zieht.