SGE: Buta-Zukunft noch offen

Ob Aurélio Buta im Sommer zu Eintracht Frankfurt zurückkehrt, ist noch nicht geklärt. Nach FT-Informationen hat Stade Reims noch kein Urteil über die Zukunft des 28-jährigen Außenverteidigers gefällt. Im Leihdeal mit der SGE wurde eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro vereinbart. Aufgrund der sportlichen Situation wollen die Verantwortlichen des französischen Erstligisten aber keine vorschnelle Entscheidung treffen.

