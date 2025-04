United: Keine Gedanken an Fernandes-Abschied

Ruben Amorin hat einem Wechsel von Bruno Fernandes im Sommer einen Riegel vorgeschoben. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Nottingham Forest sagte der United-Coach: „Das wird nicht passieren. Ich will Bruno hier. Wir wollen die Premier League wieder gewinnen, wir wollen die besten Spieler bei uns haben. Das ist die Art von Spieler, die wir brauchen. Er geht nirgendwohin, weil ich es ihm schon gesagt habe.“ In den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte um ein Interesse von Real Madrid am 78-fachen portugiesischen Nationalspieler gegeben.

Weiter betont Amorin, dass sich Fernandes bei den Red Devils sehr wohlfühlt. „Wir haben die Situation unter Kontrolle. Ich habe das Gefühl, dass er hier wirklich glücklich ist. Er versteht, was wir tun wollen. Er ist ein weiterer Fan von Manchester United.“ In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend auf bislang 44 Pflichtspiele, in denen er 16 Tore erzielte und 16 weitere vorbereitete. Der Vertrag des 30-Jährigen bei United läuft noch bis 2027 inklusive einer vereinsseitigen Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.