Real Madrid: Gülers Stunde hat geschlagen

Arda Güler hatte sich sein erstes Jahr bei Real Madrid anders vorgestellt. In der Vorbereitung noch mit beeindruckenden Trainingsleistungen verhinderten mehrere Verletzungen dann den Durchbruch auf der Überholspur. Mittlerweile deutet vieles auf eine Trennung im Sommer hin. Eine Leihe steht im Raum, Klubs wie der FC Sevilla, Real Sociedad, RCD Mallorca und Betis Sevilla haben ebenso angeklopft wie beispielsweise Bayer Leverkusen.

Das Saisonfinale könnte auf Seiten der Real-Bosse genau wie bei Güler selbst aber noch zu einem Umdenken führen. Denn Carlo Ancelotti stellt dem offensiven Mittelfeldspieler nun mehr Spielzeit in Aussicht. Der Meistertitel ist den Königlichen kaum noch zu nehmen, der Trainer kann also die Rotationsmaschine in Gang bringen. „Arda Güler wird die Minuten bekommen, die er haben will“, kündigte Ancelotti in dieser Woche an.

Laut der ‚as‘ hat „Gülers Stunde“ nun geschlagen. Am morgigen Freitag soll der 19-Jährige gegen Real Sociedad erstmals in der Startelf des Rekordmeisters stehen. Bislang kommt der Sommer-Neuzugang wettbewerbsübergreifend auf magere 98 Minuten. In den nächsten Wochen soll und wird sich sein Status ändern. Genau so, wie Güler sich das von Anfang an vorgestellt hat.