Bayern: Große Sorgen um Kim

Schon den gesamten Mai, als für den FC Bayern die Meisterschaft bereits in trockenen Tüchern war, schonte Vincent Kompany Min-Jae Kim, der seit vielen Monaten trotz Achillessehnenproblemen gespielt hatte.

Die Hoffnung war, dass der 28-Jährige rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft, die für den deutschen Rekordmeister am 16. Juni beginnt, fit wird. Doch daraus wird nichts. Das zumindest berichtet das südkoreanische Medium ‚Footballist‘. Demnach ist der Abwehrspieler seit geraumer Zeit bei einem südkoreanischen Orthopäden in Behandlung, der ihm nahegelegt hat, mindestens bis zum Ende der Klub-WM auf Spiele zu verzichten.

Ohne Upa & Kim: Kommt Tah vorzeitig?

Die Verletzung sei demnach ernsthafter und langwieriger, als auch die Bayern zunächst angenommen hatten. „Die Schmerzen waren morgens am schlimmsten. Beim Training oder bei Spielen half ihm das Adrenalin, durchzuhalten. Aber in entscheidenden Momenten Anfang des Jahres war seine Beweglichkeit so eingeschränkt, dass er weder richtig sprinten noch springen konnte“, gibt Mauro Alves, Vertreter von Kim, Einblicke in den Zustand seines Klienten in den vergangenen Monaten.

Noch unklar ist, wie der FC Bayern auf den wahrscheinlichen Ausfall reagiert, auch Dayot Upamecano (26) fällt mit einem Knorpelschaden noch längere Zeit aus. Die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen wegen eines vorzeitigen Wechsels von Jonathan Tah (29) laufen noch.