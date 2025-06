Kepa im Tausch für Maignan?

Kepa Arrizabalaga (30) könnte es in die Serie A ziehen. Wie die ‚as‘ berichtet, bahnt sich ein Tauschgeschäft zwischen dem AC Mailand und dem FC Chelsea an. Der spanische Torwart, der in der abgelaufenen Spielzeit von den Blues an den AFC Bournemouth verliehen war, steht auf dem Einkaufszettel des AC Mailand, dem aktuellen Klub von Mike Maignan (29).

Der französische Torhüter hatte in den vergangenen Tagen angedeutet, gerne zu Chelsea wechseln zu wollen. Ein Tauschdeal zwischen den Londonern und den Rossoneri könnte sich abzeichnen. Neben den Mailändern zeigt aber auch der FC Arsenal Interesse an Kepa. Nach Informationen des britischen ‚Sky Sports‘ beinhaltet der Vertrag des Spaniers eine Ausstiegsklausel über umgerechnet rund sechs Millionen Euro.