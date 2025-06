Abschiedswunsch: Leão für Bayern günstiger als gedacht?

Hat der FC Bayern wirklich Chancen auf die Verpflichtung von Rafael Leão (25)? Was den Preis betrifft, rückt der Deal zumindest etwas mehr in Sichtweite als bislang. ‚Sky‘ zufolge fordert der AC Mailand mindestens 70 Millionen Euro für den Super-Dribbler.

Immer noch eine amtliche Summe. Gemessen an jenen 100 Millionen, die in der Vergangenheit für Leão gehandelt wurden, aber ein deutlich geringerer Preis. Der Spieler selbst wolle Milan im Übrigen verlassen. Allerdings haben diverse andere Klubs ebenfalls Interesse an dem Rechtsfuß angemeldet.

Vor rund zwei Wochen fand in München ein Treffen zwischen der Spielerpartei und Klubvertretern statt. Im Zuge dessen ließ Leão bereits wissen, dass er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister in der Theorie vorstellen kann. Vertraglich gebunden ist der Portugiese an die Rossoneri noch bis 2028. Zuletzt war die Beziehung, die immerhin schon seit 2019 andauert, aber keine besonders glückliche mehr.