Neuer Klub für 52-Millionen-Mann Mitrovic

Aleksandar Mitrovic kehrt Al Hilal den Rücken. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 30-jährige Serbe (100 Länderspiele) mit dem Saudi-Klub auf eine Auflösung des 2026 auslaufenden Vertrags geeinigt. Vor zwei Jahren hatte der Klub-WM-Teilnehmer Mitrovic für 52 Millionen Euro vom FC Fulham geholt, nun erfolgt die Trennung.

Einen neuen Arbeitgeber hat der Stürmer bereits gefunden. Mitrovic, der in der vergangenen Saison 28 Treffer in 36 Spielen erzielte, geht dem Bericht zufolge künftig für Al Rayyan in Katar auf Torejagd.