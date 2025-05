Union plant mit Leihspieler Ilic

Union Berlin und Andrej Ilic gehen offenbar in eine langfristige gemeinsame Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Bundesligist die Entscheidung gefällt, den bislang vom OSC Lille ausgeliehenen Mittelstürmer fest unter Vertrag zu nehmen. Die Köpenicker besitzen eine Kaufoption für den 25-Jährigen, die im niedrigen bis mittleren Millionenbereich angesiedelt sein soll.

In der Rückrunde zählte Ilic unter Cheftrainer Steffen Baumgart zu den Gewinnern. Seinen sieben Treffern ist es unter anderem zu verdanken, dass Union nie wirklich in Abstiegssorgen geriet. Im Raum steht nun ein Vierjahresvertrag, die Unterschrift könnte schon in den kommenden Tagen erfolgen.