DFB: Sorgen um Bisseck

Nach Nico Schlotterbeck (25) und Antonio Rüdiger (32) muss Bundestrainer Julian Nagelsmann beim anstehenden Final Four der Nations League höchstwahrscheinlich auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten. Bei der gestrigen Finalniederlage in der Champions League von Inter Mailand gegen Paris St. Germain (0:5) musste Yann Aurel Bisseck (24) kurz nach seiner Einwechslung das Spielfeld verletzt verlassen.

Bisseck wurde in der 54. Minute für Benjamin Pavard eingewechselt, griff sich aber nur sechs Minuten später nach einer unglücklichen Bewegung an den rechten hinteren Oberschenkel und wurde kurz darauf ausgewechselt. Befürchtet wird eine Oberschenkelzerrung. Nagelsmann hatte den Abwehrspieler in das 26-Mann-Aufgebot berufen. Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) trifft die DFB-Elf im Halbfinale auf die Auswahl aus Portugal.