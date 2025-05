Zwei Neulinge & viele Rückkehrer: Der Kader für die Nations League

Für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft geht es am 4. Juni um den Einzug ins Nations League-Finale. Somit ist der DFB erstmals seit langem wieder nah an einem Titelgewinn. Um das Spiel gegen die Portugiesen und ein mögliches Endspiel in München erfolgreich zu gestalten, nominiert der Bundestrainer einige Neulinge und Rückkehrer.

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart dürfte im Fokus stehen. Der 23-Jährige könnte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern. Bislang spielte der 1,98 Meter große Torjäger nur für die U-Auswahlteams des DFB. Seine starke Form in der Rückrunde hat ihn aber in den erweiterten Kreis und nun in den Kader von Nagelsmann befördert.

Zudem gehört auch Tom Bischof, der in Kürze von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern wechselt, zum 26-Mann-Aufgebot für die Nations League-Begegnungen. Marc-André ter Stegen wird weiterhin fest als Nummer eins eingeplant und gehört zur Mannschaft, obwohl er erst kürzlich nach langer Verletzungspause beim FC Barcelona auf den Rasen zurückkehrte.

Tor

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Joshua Kimmich (FC Bayern)

Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

David Raum (RB Leipzig)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

Robin Gosens (AC Florenz)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Leon Goretzka (FC Bayern)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Serge Gnabry (FC Bayern)

Leroy Sané (FC Bayern)

Angriff

Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Niclas Füllkrug (West Ham United)

Nagelsmann sagt: „Wenn wir unser Top-Niveau erreichen, können wir Portugal schlagen. Das ist unser Ziel. Aber wir dürfen keinen Meter weniger gehen als in den Top-Momenten im Viertelfinale gegen Italien, weil ich die Portugiesen als sehr starke Mannschaft ansehe. Wir werden alles reinwerfen, um den Finaleinzug in München zu realisieren.“