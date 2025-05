Coman als Ersatzlösung?

Kingsley Coman könnte den FC Bayern im Sommer in Richtung Spanien verlassen. Die ‚Sport‘ bringt den Franzosen ebenso wie Gabriel Martinelli (23) vom FC Arsenal beim FC Barcelona ins Spiel. Coman würde demzufolge für die Katalanen interessant werden, sollten die Transfers von Marcus Rashford (27) und Luis Díaz (28) nicht zustande kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist nicht das erste Mal, dass Coman mit einem Wechsel zu Barça in Verbindung gebracht wird. Auch 2021 zeigte der spanische Meister Interesse am Flügelspieler, im vergangenen Sommer klopfte dann Hansi Flick an, der mit Coman auch schon in München zusammenarbeitete. An der Säbener Straße steht der französische Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag.