Palhinha-Angebot in Arbeit?

João Palhinha könnte in Kürze ein Angebot aus Portugal erhalten. Wie ‚CNN Portugal‘ berichtet, will Benfica den 29-Jährigen zurück in die Heimat holen. Erst kürzlich hatte der Portugiese gegenüber ‚Canal 11‘ allerdings gesagt, dass er seinen Vertrag in München erfüllen wolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich weiß nicht, was morgen ist, aber eines Tages will ich (zu Sporting, Anm. d. Red.) zurückkehren und ich werde zurückkehren“, so Palhinha. Fraglich, ob der aus der Sporting-Jugend stammende Sechser dann zum Lokalrivalen wechseln würde. Benfica beobachtet die Situation von Palhinha genau, an der Säbener Straße besitzt er noch einen Vertrag bis 2028.