Bayern: Palhinha spricht von Sporting-Rückkehr

João Palhinha will eines Tages zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon zurückkehren. Dem Sender ‚Canal 11‘ sagt der 29-Jährige: „Ich möchte meinen Vertrag bei den Bayern erfüllen. Ich weiß nicht, was morgen ist, aber eines Tages will ich (zu Sporting, Anm. d. Red.) zurückkehren und ich werde zurückkehren.“ Beim FC Bayern hat der zentrale Mittelfeldspieler noch einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Seine erste Saison verlief nicht wie geplant, dennoch ist der Portugiese überzeugt von der Liaison: „Ich werde nicht ruhen, bis ich mich beim FC Bayern durchgesetzt habe. So habe ich es bisher in allen Klubs gemacht.“ Zudem verrät Palhinha, dass auch Eric Dier (31) über eine Rückkehr zu Sporting nachgedacht hatte. Letztlich entschied sich der Innenverteidiger aber für einen Wechsel zur AS Monaco.