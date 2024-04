Cheftrainer-Posten: Anfrage für Sahin

Süper Lig-Klub Besiktas will Nuri Sahin offenbar zurück in die Türkei lotsen. Wie das türkische ‚Sports Digitale‘ berichtet, liegt dem 35-Jährigen eine Anfrage des Tabellenvierten vor. Mehr noch: Sahin soll auf der Wunschliste der Istanbuler an erster Stelle stehen.

Besiktas sucht einen Nachfolger für den vor zwölf Tagen entlassenen Fernando Santos. Assistenzcoach Serdar Topraktepe hält das Zepter interimsweise bis zum Saisonende in der Hand.

Sahin will Cheftrainer sein

Folgt im Sommer dann Sahin? Der steht noch bis 2025 bei Borussia Dortmund unter Vertrag, hatte den Posten als Co-Trainer erst zu Jahresbeginn übernommen und dafür sein Amt als Chefcoach bei Antalyaspor aufgegeben.

Allerdings kündigte Sahin vor einer Woche an, in nicht allzu ferner Zukunft wieder hauptverantwortlich ein Team leiten zu wollen: „Eines Tages werde ich zurückkehren und das wird nicht in vier oder fünf Jahren der Fall sein. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich will eine Mannschaft führen.“ Ob das schon im Sommer bei Besiktas der Fall sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.