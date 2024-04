Sahins Ambitionen: „Will eine Mannschaft führen“

Nuri Sahin hat sich ehrgeizige Ziele für seine Trainerkarriere gesetzt und will mittelfristig wieder als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Der 35-Jährige sagte gegenüber ‚Sky Sports‘: „Eines Tages werde ich zurückkehren und das wird nicht in vier oder fünf Jahren der Fall sein. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich will eine Mannschaft führen.“ Sahin folgte im Dezember dem Ruf des BVB und kehrte als Assistent von Edin Terzic zu seinem Herzensklub zurück. Zuvor war der Ex-Profi bei Antalyaspor als Trainer und Sportchef in Personalunion tätig.

Dementsprechend hat Sahin einen gewissen Anspruch an seine Tätigkeit: „Ich würde nie ein Assistent sein, der nur dasteht und zuschaut. Das war klar, als ich anfing. Ich habe eine Menge Feuer.“ Auf seine Karriere nach der aktiven Profizeit war er seit Jahren vorbereitet: „Ich habe 2013 mit diesen Notizen angefangen“, erzählt Sahin weiter, „es sind jetzt elf Jahre voller Notizen und Trainingseinheiten auf Papier.“ Sahins Unterstützung für Terzic scheint bisher zu fruchten. Am gestrigen Dienstagabend zogen die Schwarz-Gelben gegen Atlético Madrid (4:2) ins Champions League-Halbfinale ein.