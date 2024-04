Gbamin zurück im Bundesliga-Fokus

Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin bietet sich im Sommer womöglich die Chance einer Deutschland-Rückkehr. Nach FT-Informationen hat der Ex-Mainzer mit seiner ansteigenden Form unter anderem Vereine aus der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Interesse am Ivorer zeigen daneben zwei Klubs aus der ersten und weitere aus der zweiten französischen Spielklasse.

In besagter Ligue 2 fand Gbamin zuletzt wieder zu neuer Stärke. Im November war der vorher vereinslose Sechser zur USL Dunkerque gewechselt und half mit guten Leistungen (17 Einsätze) mit, dass sich der Aufsteiger inzwischen auf Platz 15 nach oben gearbeitet hat. Drei starke Saisons (2016 - 2019) hatte Gbamin für Mainz 05 gespielt, eher der heute 28-Jährige für 25 Millionen Euro Ablöse zum FC Everton wechselte. An der Merseyside kam er nie richtig an, wurde zweimal verliehen und fand nach seinem Vertragsende im Sommer zunächst keinen neuen Verein – bis Dunkerque anklopfte.