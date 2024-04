Sommer-Transfers: Erste Absage für die Bayern?

Es ist ein ungewohntes Bild beim FC Bayern dieser Tage. Sowohl Xabi Alonso als auch Julian Nagelsmann erteilten dem deutschen Rekordmeister Absagen. Beide Fußballlehrer werden nicht das Erbe von Thomas Tuchel antreten.

Nun könnte der FCB einen weiteren Korb kassieren. Gegenüber der ‚Marca‘ verrät Mittelfeldspieler Martín Zubimendi, der seit geraumer Zeit mit den Münchnern und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird: „Das sind alles nur Gerüchte. Ich bin glücklich bei Real Sociedad, das ist mein zu Hause. Ich beschäftige mich nicht mit diesen Gerüchten.“

Zubimendis Aussagen sind als Liebeserklärung an seinen Ausbildungs- und Herzensverein zu verstehen. Beim La Liga-Vertreter reifte der 25-Jährige zum Nationalspieler (zwei Länderspiele) und Leader. Vertraglich ist er bis 2027 gebunden.

Zwar lässt sich der defensivstarke Rechtsfuß eine Hintertür offen: „Ich kann nicht sagen, dass ich für den Rest meiner Karriere hierbleibe, weil Real Sociedad mich vielleicht nicht mehr haben möchte.“ Dennoch scheint es so, als würde es zumindest in diesem Sommertransferfenster zu keinem Tapetenwechsel kommen. Dann müssten sich die Bayern nach einer Alternative für die Holding Six umsehen.