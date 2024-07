„Fast sicher“: Entscheidung bei Xavi gefallen?

Eigentlich hatte RB Leipzig im Poker um Xavi Simons (21) fast keiner mehr auf dem Schirm. Immerhin buhlten unter anderem der FC Bayern und Manchester United intensiv um die Unterschrift des niederländischen EM-Fahrers. Doch mittlerweile wird die überraschende Kehrtwende immer wahrscheinlicher.

Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, ist „fast sicher“, dass die Sachsen das Rennen machen. Demzufolge wird der begehrte Offensivspieler höchstwahrscheinlich auch die kommende Saison auf Leihbasis in Leipzig verbringen, nachdem er schon die abgelaufene Spielzeit von Paris St. Germain ausgeliehen wurde. Eine finale Entscheidung stehe kurz bevor, so das Boulevardblatt, in trockenen Tüchern ist also noch nichts.

Dennoch soll sich Xavi, vertraglich noch bis 2027 an PSG gebunden, bereits „klar für RB ausgesprochen“ haben. Hintergrund sei, dass ihm beim Bundesligisten ein Stammplatz in Aussicht gestellt wird. Sowohl die Bayern als auch die Red Devils schauen allem Anschein nach in die Röhre.