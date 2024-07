Clauss wechselt nach Nizza

Jonathan Clauss schlägt ein neues Kapitel auf. Wie der OGC Nizza berichtet, kommt der Rechtsverteidiger von Olympique Marseille und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Dem Vernehmen beträgt die Ablösesumme fünf Millionen Euro.

„Das vorgestellte Projekt und das Vertrauen hat mich überzeugt. Ich bin an einem wichtigen Punkt in meiner Karriere angekommen. Ich muss weitermachen, weiter im Europapokal spielen und mich in einem günstigen Umfeld weiterentwickeln. Ich bin ehrgeizig, genau wie OGC Nizza. Alle Zutaten sind hier vorhanden und ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen“, begründet der 31-jährige gebürtige Straßburger.