Inter visiert Asensio-Transfer an

Bei Paris St. Germain hat Marco Asensio keine Zukunft mehr – nun könnte sich ein Transfer zu einem anderen europäischen Topklub anbahnen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befasst sich Inter Mailand mit dem spanischen Offensivallrounder. Dem Bericht zufolge steht eine Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro im Raum. Asensios Vertrag in Paris läuft im kommenden Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige war in der vergangenen Rückrunde an Aston Villa ausgeliehen. Mit sechs Scorern in 17 Spielen lieferte der Linksfuß zwar solide Zahlen, konnte die Klubverantwortlichen in Birmingham allerdings nicht von einem permanenten Transfer überzeugen. In den Verhandlungen mit Inter könnte Asensios hohes Gehalt jedoch eine Hürde darstellen. Aktuell verdient er acht Millionen Euro jährlich.