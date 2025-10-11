Pogba muss sich noch gedulden

Paul Pogba (32) muss auf sein Debüt für die AS Monaco noch ein wenig warten. Gegenüber ‚Nice-Matin‘ bestätigt der Klub aus dem Fürstentum, dass sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Monaco hatte Pogba nach seiner Dopingsperre im Sommer zurück aus der Vereinslosigkeit geholt. Von dem Ligue 1-Vertreter wurde der 91-fache französische Nationalspieler mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.