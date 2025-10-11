Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Pogba muss sich noch gedulden

von Julian Jasch - Quelle: Nice-Matin
Paul Pogba auf der Tribüne @Maxppp

Paul Pogba (32) muss auf sein Debüt für die AS Monaco noch ein wenig warten. Gegenüber ‚Nice-Matin‘ bestätigt der Klub aus dem Fürstentum, dass sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Monaco hatte Pogba nach seiner Dopingsperre im Sommer zurück aus der Vereinslosigkeit geholt. Von dem Ligue 1-Vertreter wurde der 91-fache französische Nationalspieler mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert