Sesko begründet RB-Verlängerung

Benjamin Sesko hat sich zu den Beweggründen geäußert, die zur Vertragsverlängerung bei RB Leipzig geführt haben. „Ich habe es mir wirklich gut überlegt. Ich glaube, dass ich am Ende die richtige Entscheidung getroffen habe“, ist sich der Stürmer gegenüber dem slowenischen ‚Nogomania‘ sicher und führt aus: „Der Wunsch, mehr Erfahrung zu sammeln, mehr zu lernen und mich nicht selbst zu überfordern, hat überwogen.“

Sesko schoss sich in der vergangenen Saison mit 18 Pflitchspieltreffern auf den Wunschzettel namhafter Klubs. Der 21-jährige Slowene sieht aber in Leipzig den besten Ort für seine weitere Entwicklung: „Leipzig ist ein großartiger Verein, der mir das geben kann, was ich brauche, um den nächsten Schritt zu machen. Leipzigs Vision ist klar, alles dreht sich um Wachstum, Fortschritt und hohe Ziele. Ich hatte das Gefühl, dass es die richtige Entscheidung war.“