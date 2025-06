Kaiserslautern findet Ache-Nachfolger

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Wie das aserbaidschanische Portal ‚sportal.az‘ berichtet, hat Mahir Emreli bereits einen Vertrag bei den Roten Teufeln unterschrieben. Demnach besitzt dieser bis 2028 Gültigkeit.

Auch Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 waren im Rennen um den 27-Jährigen, der ablösefrei vom 1. FC Nürnberg an den Betzenberg wechselt und dort in die Fußstapfen von Ragnar Ache tritt (26), den es zum 1. FC Köln zieht. In der vergangenen Saison gelangen Emreli in der 2. Bundesliga in 24 Partien zehn Treffer.