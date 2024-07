Fener schnappt sich En-Nesyri

Der FC Sevilla gibt Youssef En-Nesyri ab. Wie Fenerbahce mitteilt, wurde zwischen dem Klub aus Istanbul und den Andalusiern eine Übereinkunft bezüglich eines Transfers des marokkanischen Stürmers getroffen. Bei Fener erhält der 27-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Dem Vernehmen nach kostet Fener der Transfer des Linksfußes 20 Millionen Euro. Konkurrenz hatte der Süper Lig-Klub insbesondere aus Saudi-Arabien. Bei Sevilla erzielte En-Nesyri in der vergangenen Saison noch 16 Treffer in LaLiga, zudem trat er zweimal als Torschütze in der Champions League in Erscheinung.