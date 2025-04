Klinsmann hofft auf neuen Trainerjob

Jürgen Klinsmann will gerne wieder als Trainer arbeiten. „Ich hoffe, dass ich noch ein oder zwei oder drei Geschichten schreiben darf“, kündigte der frühere Bundestrainer im ‚WDR‘-Podcast ‚Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball‘ von Arnd Zeigler an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem unrühmlichen Ende bei Hertha BSC war Klismann drei Jahre ohne Beschäftigung, ehe er 2023 den Nationaltrainerjob in Südkorea übernahm. Nach einem Jahr und 17 Länderspielen war aber Schluss beim zweimaligen Asienmeister. Der frühere Weltklasse-Stürmer weiß deshalb: „Fußball ist letztendlich nicht planbar.“