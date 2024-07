Union: Spanien-Gerüchte um Kral

Alex Kral weckt Begehrlichkeiten in der spanischen ersten Liga. Einem Bericht von ‚Relevo‘ zufolge beschäftigt sich Deportivo Alavés konkret mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Diensten von Union Berlin. Dem La Liga-Klub soll eine Leihe inklusive Kaufoption vorschweben.

Kral wurde in der abgelaufenen Saison zunächst von Spartak Moskau ausgeliehen und anschließend fest unter Vertrag genommen. In 24 Bundesligaeinsätzen war dem 26-jährigen Tschechen keine Torbeteiligung vergönnt. Ob ein Wechsel nach Spanien für den Bundesligisten respektive Kral selbst in Frage kommt, wurde nicht überliefert.