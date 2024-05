Eintracht vermeidet Toppmöller-Bekenntnis

Hinter Dino Toppmöllers Zukunft bei Eintracht Frankfurt steht weiterhin ein Fragezeichen. Sportvorstand Markus Krösche vermied nach dem gestrigen Saisonabschluss gegen RB Leipzig (2:2) ein eindeutiges Bekenntnis zu seinem Trainer. „Es war für ihn ein Lernprozess und kein einfacher Job. Er hat ein schweres Jahr gehabt“, so Krösche. „In den nächsten Tagen“ werde es nun darum gehen, „zu analysieren, was wir besser machen und wo wir uns weiterentwickeln können.“

Auf Nachfrage zu einem Toppmöller-Verbleib sagte Krösche: „Wir alle müssen uns steigern. Aber warum sollen wir heute über Personalien diskutieren? Das ist nicht der richtige Moment.“ Gerüchte, die Toppmöller-Zeit am Main könnte nach nur einer Saison wieder enden, kursieren schon länger. Im DFB-Pokal musste die Eintracht im Achtelfinale gegen Saarbrücken die Segel streichen, in der Conference League war in der Zwischenrunde Schluss. Die Liga beendete man auf Platz sechs, sicherte somit immerhin den Einzug in die Europa League.