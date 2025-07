Bundesliga-Zweikampf: BVB nennt Preis für Campbell

Cole Campbell will sich endlich seine Sporen in der Bundesliga verdienen und sich im besten Fall im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA auch in den Dunstkreis der US-amerikanischen Nationalmannschaft spielen.

Neben dem VfB Stuttgart bietet diese Perspektive nun ein weiterer Bundesligist an. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ und die ‚Sport Bild‘ unisono berichten, steht das Talent von Borussia Dortmund auch bei Eintracht Frankfurt auf dem Wunschzettel.

VfB hat die Nase vorn

Die Hessen hatten in den vergangenen Jahren mit den BVB-Eigengewächsen Ansgar Knauff (23) und Nnamdi Collins (21) sehr gute Erfahrungen gemacht. Womöglich kommt die Eintracht bei Campbell aber bereits zu spät. Laut der Lokalzeitung tendiert der 19-jährige Flügelspieler klar zum VfB. Eine Leihe schließt der US-Amerikaner derweil aus.

Fraglich bleibt aber, ob das Bundesliga-Duo die Preisvorstellung der Schwarz-Gelben teilt. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ weiter ausführen, will der BVB dem Eigengewächs zwar keine Steine in den Weg legen, bewertet ihn aber mit stolzen sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse. Angesichts von bislang insgesamt 75 Profiminuten eine durchaus ambitionierte Forderung.