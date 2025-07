Eintracht: Buta zum Ligarivalen?

Der Name von Aurélio Buta spielt eine Rolle in den Überlegungen bei Union Berlin. Nach Informationen der ‚Bild‘ zählt der 28-jährige Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt zu den Transferkandidaten in Köpenick. Zeitnah sei jedoch nicht mit Vollzug zu rechnen.

Horst Heldt sondiere weiter den Markt, heißt es. Der Geschäftsführer Sport beschäftigt sich dementsprechend mit Alternativen zum Portugiesen. Dennoch bleibt Buta weiterhin eine Option, um die Kaderlücke auf der Position rechts hinten zu schließen. Sein Vertrag in Frankfurt läuft 2026 aus.