EM-Teilnahme: Entwarnung bei Pavlovic

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in Bezug auf die Verletzung von Aleksandar Pavlovic aufatmen. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der defensive Mittelfeldspieler des FC Bayern: „Es ist alles gut.“ Die EM-Teilnahme sei nicht in Gefahr, so Pavlovic.

Der 20-jährige Shootingstar musste bei der gestrigen 2:4-Pleite der Münchner gegen die TSG Hoffenheim aufgrund einer Knöchelblessur ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht zur Stunde zwar noch aus, allerdings droht keine längere Ausfallzeit. In der Folge winkt Pavlovic bei den kommenden Testspielen gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

Update (13:33 Uhr): Mittlerweile ist auch die Diagnose ans Licht gekommen: ‚Sky‘ zufolge hat sich Pavlovic eine Bänderzerrung zugezogen.